Rabia Soytürk dantelli elbisesiyle poz verdi! Hayranlarını mest etti

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Rabia Soytürk siyah dantelli elbisesiyle poz verdi. teşkilat ile ekranlara dönen Soytürk'ün iddialı tarzı olay oldu.

Rabia Soytürk dantelli elbisesiyle poz verdi! Hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu Rabia Soytürk Samet Vuruşan'la evlilik hazırlığındayken ayrılık kararı aldı. Vuruşan ayrılık sonrası "Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Teşkilat dizisiyle ekrana dönen Rabia Soytürk'ün adı son olarak Lucas Torreira ile anıldı. Rabia Soytürk katıldığı bir galada 'Öyle bir şey yok arkadaşlar' diyerek iddiaları yalanladı.

Rabia Soytürk dantelli elbisesiyle poz verdi! Hayranlarını mest etti 1

Sosyal medyayı da aktif kullanan Soytürk son olarak iddialı seçimiyle dikkat çekti. Dantel detaylarıyla ve omuzları açık tasarımıyla dikkat çeken elbise vücuda oturan formuyla oyuncunun kıvrımlarını sergilemesini sağladı.

Rabia Soytürk dantelli elbisesiyle poz verdi! Hayranlarını mest etti 2

Güzel oyuncunun bu iddialı seçimi hayranları tarafından da büyük beğeni topladı.

