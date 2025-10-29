Rabia Soytürk dantelli elbisesiyle poz verdi! Hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu Rabia Soytürk Samet Vuruşan'la evlilik hazırlığındayken ayrılık kararı aldı. Vuruşan ayrılık sonrası "Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Teşkilat dizisiyle ekrana dönen Rabia Soytürk'ün adı son olarak Lucas Torreira ile anıldı. Rabia Soytürk katıldığı bir galada 'Öyle bir şey yok arkadaşlar' diyerek iddiaları yalanladı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Soytürk son olarak iddialı seçimiyle dikkat çekti. Dantel detaylarıyla ve omuzları açık tasarımıyla dikkat çeken elbise vücuda oturan formuyla oyuncunun kıvrımlarını sergilemesini sağladı.

Güzel oyuncunun bu iddialı seçimi hayranları tarafından da büyük beğeni topladı.