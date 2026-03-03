Rabia Soytürk İbrahim Yıldız'ın cenazesi sonrası paylaştı! Tepki yağdı

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti. İbrahim Yıldız'ın cenazesinde pek çok ünlü isim vardı. Dikkat çeken isimlerden biri de Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk oldu.

Rabia Soytürk'ün cenazede makyajlı olması ve cenazeden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşımlar yapması büyük tepki aldı.

Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Rabia Soytürk, cenazeye makyajlı katılmasının nedenini "Set aramda boşluğum oluştu, cenazeye katıldım. Makyajım vardı ve mecbur o şekilde de geri döndük ve sahnemi çektim" sözleriyle açıkladı.

Rabia Soytürk konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biraz kötü şeyler yazıldı. Bunları konuşmak hoş değil. Gereği yok aslında. Bazı şeyleri de anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yakın bir arkadaşımız vefat etti. Cenazeye de gittim. Kendisi benim rol arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz. Ailesinin yaşadıklarını da hissedemiyoruz. Bir şeyler yazılıyor, yok 'Makyajlı gitmiş' yazılmış. Bunlar can sıkıcı şeyler."

"HEDEF GÖSTERİLMEK YIPRATICI OLMAYA BAŞLADI"

Rabia Soytürk, cenazeden bir gün sonra yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere ise şu sözlerle karşılık verdi:



"Fotoğraf paylaşmış olmam da eleştirildi. Ben sosyal medyayı bazen tek başıma yönetmiyorum. Oradan da para kazanıyorum. Nasıl dizi günlerimizi değiştiremiyorsak o da planlamış bir paylaşım olarak işim olduğu için değiştiremiyorum. 10 gün önce çekildiğim fotoğrafa gelen 'Güldü' eleştirisi almam canımı sıktı. Bence kimse insanların acı eşiğini eleştirme durumunu kimsenin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri paylaşmamız gereken tarihler oluyor. Bu 10 gün öncesinden planlanmış bir paylaşım. O tarihte paylaşmam gerekebilirdi. Cenazeden önce çekilen röportajım yeni yayınlanıyor. Ben o röportajı yeni vermedim. Yeniymiş gibi oluyor bunlar canımı sıktı. Hedef gösterilmek de yıpratıcı olmaya başladı. Benim arkadaşlarım, ailem bilir onları ne kadar sahiplendiğimi. Ben o kalpte birisi değilim. Bunu ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama yazılanlar beni çok üzdü."