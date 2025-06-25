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Rabia Soytürk sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozu gecikmedi

Son olarak Kör Nokta dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan ancak dizisi için 4. bölümde final kararı alınan Rabia Soytürk şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sevgilisiyle birlikte sezonu Çeşme'de açan ünlü isimden aşk pozu da geldi.

Rabia Soytürk sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozu gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Benim Adım Melek, Alparslan: Büyük Selçuklu, Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün son dizisi tutmamış ve apar topar final yapmıştı.

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Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Rabia Soytürk sezonu Çeşme'de açtı.

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Sevgilisi Samet Vuruşan ile tatilin keyfini çıkaran ünlü isimden aşk pozu da gecikmedi.

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Evlenmeye hazırlanan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan'ın romantik pozu büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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