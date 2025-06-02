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Rabia Soytürk sezonu Bodrum'da açtı! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Güzel oyuncu Rabia Soytürk sezonu Bodrum'da açtı. Beyaz bikinisiyle kameralara yakalanan güzel oyuncu fit görünümüyle adından söz ettirdi.

Rabia Soytürk sezonu Bodrum'da açtı! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi
Kubra Akalın

Benim Adım Melek, Alparslan: Büyük Selçuklu, Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son dizisi Kör Nokta apar topar final yapınca sezonu kapatan oyuncu yaza hazır. Kış boyunca sporunu eksitmeyen ve sıkı bir spor programı olan Rabia Soytürk yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

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Beyaz bir bikini giyen Rabia Soytürk Habertürk'ün haberine göre; gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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Beyaz bikinisiyle fit görünümünü sergileyen Rabia Soytürk kış boyunca yaptığı sporun sonuçlarını almış görünüyordu.

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EVLİLİK TEKLİFİNE 'EVET' DEMİŞTİ

Fanlarından büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu. Rabia Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı almıştı.

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rabia soytürk
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