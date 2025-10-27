Rabia Soytürk Torreira sorusundan rahatsız oldu! "Hayır yok!'

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 17 Ağustos'ta üçüncü kez ayrılarak ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı.

Ayrılık sonrası futbolcunun adı pek çok isimle anıldı. Son olarak ise Lucas Torreira ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor iddialarıyla gündeme geldi. Söz konusu iddiayla ilgili Torreira hiçbir açıklamada bulunmadı.

Lucas Torreira ile Rabia Soytürk ilişkisi net olarak ise güzel oyuncu tarafından yalanlandı. Soytürk, katıldığı bir davette Torreira ile ilişki yaşayıp - yaşamadığı yönündeki sorudan rahatsız oldu.

Güzel oyuncu "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde net bir cevap verdi.