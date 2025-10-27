MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rabia Soytürk Torreira sorusundan rahatsız oldu! "Hayır yok!'

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini karıştırdı. Soytürk, çıkan söylentilere katıldığı bir davette net bir yanıt verdi.

Rabia Soytürk Torreira sorusundan rahatsız oldu! "Hayır yok!'

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 17 Ağustos'ta üçüncü kez ayrılarak ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı.

Ayrılık sonrası futbolcunun adı pek çok isimle anıldı. Son olarak ise Lucas Torreira ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor iddialarıyla gündeme geldi. Söz konusu iddiayla ilgili Torreira hiçbir açıklamada bulunmadı.

Rabia Soytürk Torreira sorusundan rahatsız oldu! "Hayır yok! 1

Lucas Torreira ile Rabia Soytürk ilişkisi net olarak ise güzel oyuncu tarafından yalanlandı. Soytürk, katıldığı bir davette Torreira ile ilişki yaşayıp - yaşamadığı yönündeki sorudan rahatsız oldu.

Rabia Soytürk Torreira sorusundan rahatsız oldu! "Hayır yok! 2

Güzel oyuncu "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde net bir cevap verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizli tanık getirdi! Kızının itiraf mesajları olduğunu iddia ettiGizli tanık getirdi! Kızının itiraf mesajları olduğunu iddia etti
Eski eşten kan donduran iddialar! "Emzirmeden önce..."Eski eşten kan donduran iddialar! "Emzirmeden önce..."

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira rabia soytürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.