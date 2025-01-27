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Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocasının birliktelik yaşadığı iddia edildi! İki ünlü isim patladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.01.2025 09:53
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Bir sosyal medya hesabında Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddia edildi. Bu şoke eden iddia sonrası Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer bakın ne dedi.

Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocasının birliktelik yaşadığı iddia edildi! İki ünlü isim patladı

Nur Bilen Yavuzer ve eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer gündeme bomba gibi düştü. Gündeme bomba gibi düşen tek çift onlar değildi. Bir diğer çift ise Rachel Araz ve eşi Sami Kirespi idi.

Sebebi ise sosyal medyada ortaya atılan ilginç iddiaydı. Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddia edilince sosyal medya bu iddiaları konuşmaya başladı.

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Reha Yavuzer ve Sami Kirespi hakkındaki iddialar sonrası paylaşımın altına Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer yorum yaptı.

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Rachel Araz açıklamasında "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" dedi.

Nur Bilen Yavuzer ise bu iddiaya "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
rachel araz
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