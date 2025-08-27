Rap dünyasında ‘bot’ tartışması büyüyor! Ebo’nun tansiyonu yükselten sözlerine Uzi’den sert yanıt geldi: “Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilileri dövüyorduk”

Türk rap alemi, son günlerde “bot kullanımı” tartışmasıyla çalkalanıyor. Spotify’da sahte dinlenme (fake stream) iddiaları üzerine konuşan Uzi, konuk olduğu Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli YouTube programda isim vermeden sektörde bu yöntemi kullananlara dair gönderme yaptı.

Uzi, programdaki açıklamalarında “Bunu yapanların sanatçılar olduğunu sanmıyorum. Daha çok para kazanmak için dinlenme algısı oluşturan kişiler var.” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak tartışma burada bitmedi.

EBO, UZİ'YE CEVAP VERDİ

Uzi’nin sözlerini kendisine ve yakın çevresine yönelik bir ima olarak değerlendiren Rap dünyasının bilinen isimlerinden 'Ebo' lakaplı İbrahim Tilaver, açtığı canlı yayında Uzi’ye yanıt verince tansiyon yükseldi.

Ebo, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün çıkarlar bot derler, bir gün Emirhan’a, bir gün Ati’ye, bir gün Tepki’ye sallarlar… İşlerine gelmeyince bot diyorlar. Şarkıları dinlenmeyen sanatçılar böyle yapıyor"

Ebo ayrıca, Uzi’nin sektörde icraatının olmadığını öne sürerek açıklamalarını “takipçilere yedirilen kolpa bir algı” şeklinde nitelendirdi.

UZİ: "NE OLDU, NEREDEN GELDİ BU YÜREK SANA?"

Uzi ise Ebo'nun kendisine yönelik tartışmalı sözlerine sert bir yanıtla karşılık verdi.

Instagram hikayelerinden Ebo’ya yanıt veren Uzi şu sözleri kullandı:

“Öncelikle şöyle bir şey var. Benim katıldığım program yalanların açığa çıkması konseptli bir program, tamam mı? O programda da Orkun bana bir soru sordu ve bu sorulan soruların hiçbirini önceden bize söylemedi. Sorsaydı da biz zaten çıkarttırmazdık büyük ihtimal. Çünkü zaten kendimizi kanıtlama amacıyla gittiğimiz bir yer. Öyle bir program. Bana sorulan bot basma mevzusuyla ilgili sorulan bir soru var. Ben o soruya yalan cevap verdiğimde makine ötecek yine zaten aynı cevabı vermiş olacağım. Ben yine kimsenin üzerine algı yapmama amaçlı isim vermeden konuştum konuşacağımı ve bir arkadaş, İbo, bana böyle ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Öncelikle İbo, sen daha düne kadar sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu, nereden geldi bu yürek sana? Ne oldu bu kadar kinli oldun bize?"

"SEN DAHA ÇAKMA AYAKKABI SATARKEN BİZ PEDOFİLİLERİ DÖVÜYORDUK"

Bir şeyleri üstüne alınıyorsun, orada böyle rahat rahat konuşuyorsun, küfür ediyorsun hakkımızda. Bana diyorsun ki; yok işte ‘aradım onu açmadı’ falan filan. Orada esiyorsun, gürlüyorsun... Beni kimse aramadı oğlum. ‘Sosyal medyaya taşımayalım bunları’ falan filan diyorsun Instagram’dan yazıp numaramı istemek zor mu geldi? Çakal seni. Gidiyorsun Instagram’da yayın açıyorsun, millete şov yapıyorsun. Yok icraat yok şöyle böyle. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlerimizi. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilileri dövüyorduk rap piyasasında. Ne anlatıyorsun?

"BENİM 3,5 MİLYAR STREAM’İM VAR"

Yok çıkıyorsun diyorsun ki işte biz beraber iş yapmadık mı, senin paranı vermedik mi? Oğlum zaten sen benimle iş yaptığında bot olma ihtimali var mı? Birinci veya İkinci işindi. Batuflex ile Lvbel Montiego düetini yaptın, sonra benimle olan düetini yaptın. Aslanlar gibi paramı aldım, aslanlar gibi şarkı teslim ettim oğlum size. Botla ne alakası var? Bot olduğunu bilseydik de sana paranı geri verirdik, o şarkıyı da kaldırtırdık. O şarkıda bot yoktu zaten. Senin o kadar cürmün yoktu bunu yaptığında, anladın mı? Yayınlarında bile bizim şarkılarımızı dinliyorsun, sonra diyorsun ki ne başarıları var? Oğlum benim 3,5 milyar stream’im var lan. Ben bir 1 yıldır bir şey yapmıyorum, 1 yıl yattım diye mi şimdi konuşabiliyorsun? Ben senin gibi fırfır, zıpçıklı bir adam değilim ki oğlum dinlenmenin peşine koşayım. Dinlenmek istesem yine yapar, yine koyar çocuğu, yine geçerim. Görürsün bundan sonra da dinleniyor muyum dinlenmiyor muyum? Anladın mı? Sen mi bana öğretiyorsun piyasayı, çakal seni.”

“BOT” TARTIŞMALARI BİTMİYOR

Son yıllarda dijital müzik platformlarında fake stream konusu yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de gündemde. Bu son olay, sahte dinlenmeler konusunun rap camiasında daha uzun süre tartışılacağının işareti olarak görülüyor.