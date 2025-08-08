Rapçi ‘Çakal’ın sosyal medya kazancı ağızları açık bıraktı!

Sosyal medya platformlarında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emirhan Çakal, paylaşımları ve özel içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Rapçi, şimdi de sosyal medya geliriyle gündeme geldi.

‘Çakal’ lakabıyla tanınan ünlü rapçi Emirhan Çakal, sosyal medyadaki abonelik sistemi sayesinde büyük bir gelir elde ediyor. Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre; rapçinin aylık aboneliklerden kazandığı tutarın 250 bin TL’yi geçti.

AŞK HAYATI GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, rapçi Emirhan Çakal 2023 yılında Danla Bilic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aynı yıl ayrılan çiftin aralarındaki yaş farkı dikkat çekmişti.

7 yaş fark sonrası Danla Bilic ayrılık nedenini, "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la konuştuk" sözleriyle açıklamıştı.