Rasim Ozan Kütahyalı "Kendimi apolitik hissediyorum" diyen Athena Gökhan'a açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler, daha önce kendisine açık destek veren Gökhan Özoğuz gibi ünlü isimlere çevrilmişti.

İmamoğlu için herhangi bir paylaşımda bulunmayan Özoğuz'un sessizliği sosyal medyada tepkilere neden olurken ünlü isim “Benim artık kimseye inancım kalmadı. Apolitik hissediyorum. Halktan başka gerçek yoktur” ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Athena Gökhan'ın bu yorumu sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. Kütahyalı; '"Athena Gökhan çevir kazı yanmasın, eyyamcı bir karakterdir. Mazhar bunu cerrahi tarikatına soktu. Orada ev aldı.

'SİYASİ ŞUURU YOKTUR'

Acun'un yayınında ilahi söyledi. Döndü sonra 'her şey çok güzel olacak' dedi. Athena Gökhan cahil bir adamdır. Siyasi şuuru yoktur. Eyyamcıdır, oynaktır, dansözdür.

Ulan 301 genç içeride. Ben muhalifim diyen adam 'gençlerimiz çok önemli ama hiçbir tarafa dahil değilim. Acun'dan maaşımı almaya devam etmem lazım. Tayyip Bey'e laf edemem' diyor.

Siz bu kadar sahtekarsınız. İmamoğlu hapiste sesini çıkarmıyorsun. Ey muhalifler siz de aptallığınıza doymayın." diyerek sert çıktı.