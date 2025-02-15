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'Reklam aşkı' denmişti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir 14 Şubat'ı böyle kutladı! Öpmelere doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 10:19
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İsimleri magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkileri hakkında 'Reklam aşkı' iddiaları ortaya atılan ikili 14 Şubat'ı birlikte kutladı. Demir'in Sarıkaya'yı öpmeye doyamadığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Reklam aşkı' denmişti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir 14 Şubat'ı böyle kutladı! Öpmelere doyamadı

Ünlü menajer Ayşe Barım olayı sonrası Serenay Sarıkaya - Mert Demir aşkı yine gündem olmuştu. Çiftin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak nitelendirilmiş, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ilişkisi karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Bu kapsamda ifade vermeye bile giden Serenay Sarıkaya aşkına sahip çıkmış ve "Reklam aşkı değil. Kimseden bunun için para almadım, iftira. Hesaplarımı kontrol edin." diye konuşmuştu.

Mert Demir'de konuya dair bir açıklama yapmış ve "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamaların ardından bir süredir sessiz kalan ünlü çift 14 Şubat'ı birlikte kutladı. Demir, Serenay Sarıkaya'yı sarıp sarmaladı ve öpmelere doyamadı.

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Ünlü çiftin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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