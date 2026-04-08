Revna Çakır ve Ömer Sarıgül ayrıldı! 1.5 milyar lira tazminat istedi ama...

2019 yılında evlenen Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül çiftinin evlilikleri iddialara göre ihanet iddiasıyla sarsıldı. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında Revna Çakır'dan olay iddialar gündeme gelmişti. Boşanma sürecinde dikkat çeken iddialar gündeme gelirken Çakır Ömer Sarıgül'den rekor bir tazminat da istemişti.

Ancak ikili bir şekilde orta yolu buldu ve anlaşmalı boşandı. Sabah'tan Bülent Cankurt boşanmaya dair "Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım" dedi.

AYLIK 10 BİN DOLAR YOKSULLUK NAFAKASI

Revna Çakır, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı. Ancak çift anlaşmalı boşanarak anlaşmaya vardı.

İddiaya göre Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.