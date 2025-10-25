Reynmen'in 'düğün' yorumu sosyal medyayı salladı! 'Karımla öpüşecek olurum...'

‘Reynmen’ olarak bilinen Yusuf Aktaş, 2024 yılının ekim ayında klinik psikolog Emire Cansu Kurtaran ile İtalya’da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift daha sonra çıkan haberler nedeniyle pek çok kez gündem oldu.

Annesi ve eşinin arasında yaşanan gerilimle adından söz ettiren ünlü isim bu defa katıldığı bir programda yaptığı 'düğün' yorumuyla dikkat çekti.

'Düğüne akrabalarını davet ettin mi?' sorusunu yanıtlayan Reynmen 'Düğün dediğin şey ben ve eşimle alakalı bir şey, akrabalar gelmesin. Akrabalarımı davet etmek aklıma bile gelmedi. Biz düğünde onların istediği gibi bir düğün yapmamışızdır laf olur, ben karımla öpüşecek olurum laf olur, ben sizi eğlendirmeye yapmadım ki düğünü, ben varım eşim var. Ben sizi çağıracağım diye yaşatacağınız stresle ben niye en güzel günümden veriyorum.' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Reynmen'in bu yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Programdaki anlara; 'tek yanlış cümlesi yok', 'haklı adam', 'bence çok yanlış onun da bir mutluluğu var', 'bu adam bitmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.