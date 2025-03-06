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Reytinglere yenildi! Annem Ankara için final kararı alındı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 14:13
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Büyük umutlarla başlayan bir dizi daha reytinglere yenildi. İlk bölümleri büyük çıkış yapsa da yeni diziler sonrası istenen ilgiyi bulamayan Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün başrolünde olduğu Annem Ankara final kararı aldı.

Reytinglere yenildi! Annem Ankara için final kararı alındı

Tek başına bir annenin 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara" büyük bir çıkış yapmış ve merak edilmişti. Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ü buluşturan Annem Ankara'dan kötü haber geldi.

BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür ile birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven gibi isimler de oynuyordu.

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İddialı çıkışını sürdüremeyen Annem Ankara için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Annem Ankara dizisi 15. bölümde final yapacak.

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GERÇEK HİKAYEYİ ANLATIYORDU

Gerçek bir hayat hikayesini ekrana getiren BKM imzalı ‘Annem Ankara’da oğullarıyla birlikte sığabileceği bir yuva uğruna, çalışmaktan başka çaresi olmayan Zuhal’in çocuklarıyla birlikte ayakta, hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyordu.

Annem Ankara dizisinin başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Annem Ankara
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