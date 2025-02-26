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Show TV o dizinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.02.2025 00:14
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Eylül ayında Show TV'de yayın hayatına başlayan dizinin fişi çekiliyor. Bir süredir final haberleri ile gündeme gelen dizinin akıbeti belli oldu.

Show TV o dizinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu

Ekranların yeni yeni sezon dizilerinden biri olan Siyah Kalp için alınan final kararı dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin 21 bölümdür yayında olan dizisi Siyah Kalp'i final konusu masaya yatırıldı. Her hafta perşembe akşamı ekrana gelen dizinin final kararına ilişkin detaylar haberimizde.

26. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Siyah Kalp dizisinin ekran macerası bitiyor. Bir süredir final haberleri gündeme gelen Tims&B imzalı dizisi için karar verildi. Yılbaşı itibariyle Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yönettiği dizinin 26. bölümde final yapacağı ekibe iletildi.

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Yıldız Tunç’un yazdığı Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy'u (Nihayet) buluşturan dizinin bu perşembe 22. bölümü ekrana gelecek.

SİYAH KALP FİNAL TARİHİ

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Show TV'nin Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen Tims&B imzalı Siyah Kalp dizisinin 27 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek 26. bölümüyle ekrana veda etmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Siyah Kalp
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