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Reza Zarrab onunla nişanlanmış Ebru Gündeş ile evlenmişti! Günel Zeynalova'dan yıllar sonra itiraf

Bir dönem Reza Zarrab ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve Ebru Gündeş'e olan kırgınlığıyla hafızalarda yer edinen Günel, sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Günel ''Kalbimde herkesi affettim.'' dedi.

Reza Zarrab onunla nişanlanmış Ebru Gündeş ile evlenmişti! Günel Zeynalova'dan yıllar sonra itiraf
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin "Azeri Kızı" olarak anılan ve İbrahim Tatlıses'in desteğiyle müzik dünyasına adım atan şarkıcı Günel, yıllar sonra sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti.

Günel, bir zamanlar nişanlısı Reza Zarrab'la yaşadığı ilişkinin bitme nedenlerinden biri olarak gördüğü Ebru Gündeş'e duyduğu kırgınlığın sona erdiğini açıkladı.

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Takipçileriyle sohbet ettiği bir paylaşımda, "Geçen gün bir böyle oturdum. Ben çünkü arkadaşlarıma şunu söylerim. Affedin herkesi, kalbinizde sizi kıran, sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana sürekli soruyorsunuz ya Ebru Gündeş'i affettin mi diye. Evet, ben kalbimde herkesi affettim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Günel Zeynalova
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