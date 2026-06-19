Ricky Martin'in kulis istekleri şaşırttı! Anadolu şifasına yöneldi: Oksijen kapsülü ve çamur

54 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle adeta 35 yaşında gösteren Ricky Martin’in genç kalma sırlarından biri de doğal yenilenme ritüellerine olan ilgisi.

Yakın çevresine göre ünlü sanatçı, fırsat buldukça dünyanın farklı bölgelerindeki doğal bakım uygulamalarını deneyimliyor ve özellikle mineral bakım kürleri ile çamur terapilerine büyük ilgi gösteriyor.

KULİS İSTEKLERİ ŞAŞIRTTI

Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin’in, Anadolu’nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi. Sanatçının, doğal minerallerle gerçekleştirilen bu ritüellerin vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inandığı ve daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı belirtiliyor.

Doğal yaşam ve bütünsel iyi yaşam uygulamalarına ilgi duyan Ricky Martin’in, Türkiye ziyaretinde Anadolu’nun kadim şifa kültüründen yararlanmak istemesi hayranlarını da şaşırttı. Ünlü yıldızın ekibi ayrıca dinlenme alanları, meditasyon ve nefes çalışmaları yapabileceği özel bölümler için de hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Temmuz gecesi İstanbul’da on binlerce hayranıyla buluşacak olan Ricky Martin, sahneye çıkmadan önce enerjisini oksijen terapisi ve Anadolu’nun geleneksel bakım ritüelleriyle tazelemeyi planlıyor.