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Rita Ora yeni şarkısını iddialı pozlarla tanıttı! Sere serpe uzanıp...

Rita Ora, Pazartesi günü Instagram’da paylaştığı ateşli bir videoda yaklaşan yeni şarkısını tanıtırken cesur plaj tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ora uzun zamandır fit görünümüyle dikkat çekiyor.

Rita Ora yeni şarkısını iddialı pozlarla tanıttı! Sere serpe uzanıp...
Kubra Akalın

34 yaşındaki şarkıcı Rita Ora yeni klibinin tanıtımını yaptı. Ora, kırmızı taş detaylı ipli bikinisini şeffaf beyaz bir gömlekle kombinleyerek adeta göz kamaştırdı. Mavi bir şezlongda poz verirken kot şort ve diz boyu ince bantlı topuklu sandaletleriyle oldukça iddialıydı.

Sarı-beyaz bir güneş şemsiyesinin altında dinlenen Rita, büyük beyaz güneş gözlükleriyle stilini tamamlarken, serinlemek için bir fanın keyfini çıkardı.

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Yeni parçası “Heat”i tanıtmaya devam eden yıldız, yaz havasına uygun olarak sarı güneş gözlüğü ve mavi vücuda oturan bir bluzla görünümünü değiştirdi.

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Haziran'da çıkması planlanan bu yeni şarkısında Rita, dışarıda “çılgın ve kirli” olmayı övüyor.

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Rita Ora'nın son dönemde fit görünümü de dikkat çekiyor. Uzun süredir sıkı spor yapan şarkıcı sık sık spor salonuna gidiyor. Şarkıcı koşu bandı koşularından pilatese, vücudunu en iyi formda tutmak için pek çok spor yapıyor.

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