Rıza Tamer evinde fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer’in sağlık durumu ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı.

İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.