Robbie Williams İstanbul konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği son anda karar verdi

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Robbie Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecekti. Konser son anda iptal edildi.

Atlantis Yapım’dan yapılan açıklamada, “Konser İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iadeleri kısa sürede yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul konseri son anda iptal edilen Robbie Williams sosyal medyadan açıklama yaptı. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"HALK GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE..."

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halk güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu – onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

İstanbul’da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve özellikle BRITPOP turnesinin final gösterisi olarak bu şehri seçmiştik. Bu efsanevi turne serisini Türk hayranlarımın önünde sonlandırmak benim için bir hayaldi; çünkü ailemin bu harika ülke ile yakın bağları var. Bu yıl bizimle birlikte bu muhteşem turneye katılan 1,2 milyon kişiyle aynı deneyimi yaşamak isteyen tüm İstanbullulara içtenlikle özür dilerim. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı."

2023 yılında verdiği röportajında “İsrail’de olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. İsrail’e ayak basar basmaz insanların gözündeki nezaketi görüyorum” ifadeleri nedeniyle eleştirilen sanatçı, Aksa Tufanı’nın yıl dönümü olan 7 Ekim’de Türkiye’de konser planlaması sosyal medyada tepki toplamıştı.