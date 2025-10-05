MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Robbie Williams İstanbul konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği son anda karar verdi

Robbie Williams'ın 7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek konseri, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Şarkıcı sosyal medyada açıklama yaparak "Şehir yetkilileri, halk güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti" dedi.

Robbie Williams İstanbul konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği son anda karar verdi
Kubra Akalın

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Robbie Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecekti. Konser son anda iptal edildi.

Atlantis Yapım’dan yapılan açıklamada, “Konser İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iadeleri kısa sürede yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul konseri son anda iptal edilen Robbie Williams sosyal medyadan açıklama yaptı. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"HALK GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE..."

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halk güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu – onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

Robbie Williams İstanbul konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği son anda karar verdi 1

İstanbul’da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve özellikle BRITPOP turnesinin final gösterisi olarak bu şehri seçmiştik. Bu efsanevi turne serisini Türk hayranlarımın önünde sonlandırmak benim için bir hayaldi; çünkü ailemin bu harika ülke ile yakın bağları var. Bu yıl bizimle birlikte bu muhteşem turneye katılan 1,2 milyon kişiyle aynı deneyimi yaşamak isteyen tüm İstanbullulara içtenlikle özür dilerim. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı."

Robbie Williams İstanbul konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği son anda karar verdi 2

2023 yılında verdiği röportajında “İsrail’de olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. İsrail’e ayak basar basmaz insanların gözündeki nezaketi görüyorum” ifadeleri nedeniyle eleştirilen sanatçı, Aksa Tufanı’nın yıl dönümü olan 7 Ekim’de Türkiye’de konser planlaması sosyal medyada tepki toplamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı'nın Aslı'sı doğum gününü kutladı! Yaşını duyanlar şaşırdıÇarpıntı'nın Aslı'sı doğum gününü kutladı! Yaşını duyanlar şaşırdı
Güzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemdeGüzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemde

Anahtar Kelimeler:
Robbie Williams
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.