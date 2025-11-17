Robbie Williams zayıflama iğnesi yüzünden kör kalabilir! "Her geçen gün daha kötüye gidiyor"

Pop müziğin efsane ismi Robbie Williams, zayıflama iğneleri yüzünden görme kaybı yaşadığını açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düştü. 51 yaşındaki şarkıcı, Mounjaro iğnelerini kullandığı dönemlerde görüşünün hızla bozulduğunu ve sahnede hayranlarının yüzlerini seçemediğini söyledi.

Ünlü sanatçı, son dönemde sahnede hayranlarının yüzünü seçemediğini dile getirerek, “Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir” dedi.

"MENTAL OLARAK İYİ GELİYOR"

Robbie, yine de iğneyi bırakmayı düşünmediğini ifade etti. Şarkıcı ayrıca iğnelerin kendisine sadece fiziksel değil mental olarak da iyi geldiğini şu sözlerle belirtti:

“Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Son 10 yılda üzerimdeki kara bulutlar dağıldı. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum.”

Araştırmalara göre Mounjaro gibi zayıflama iğneleri, nadir de olsa göz sinirlerine zarar verebiliyor. İngiltere’de ilaç düzenleme kurumuna da şimdiye kadar 296 göz rahatsızlığı şikâyeti iletildi. Bunların 164’ünde doğrudan görme kaybı bildirildi.