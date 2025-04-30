MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile çok yakıştırıldı! Deha'nın İmre'si Melis Sezen aşk iddialarına nokta koydu

Ekranların fenomen dizisi Deha'da Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan Melis Sezen Maltepe Üniversitesi'nin Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Sezen, ödül gecesinde rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile arasında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile çok yakıştırıldı! Deha'nın İmre'si Melis Sezen aşk iddialarına nokta koydu
Öznur Yaslı İkier

Maltepe Üniversitesi, Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri töreninde SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde ödülünü alan başarılı oyuncu hakkındaki aşk iddialarına da yanıt verdi.

DEHA 2

İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile çok yakıştırılan Melis Sezen hakkındaki aşk iddialarına nokta koydu. Sezen, geçtiğimiz haftalarda Aras Bulut İynemli ile ilgili yaptığı "Aşk olsun" açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

melis

Ünlü isim, "İnsanın içinde, kimde ne uyanıyorsa o'dur aşk. İş yapıyoruz, söylediğim şey o değildi. Projemizden bir replikti o" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra bomba bir isim aynı rolle dönüyorYıllar sonra bomba bir isim aynı rolle dönüyor
Yeni yaşını kutladı! '' Bu nasıl 50 böyle?'' Yeni yaşını kutladı! '' Bu nasıl 50 böyle?''

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen aras bulut Deha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

İddialı dansları, mini kostümleri... O da sert çıktı! ''İğrenç ötesi''

İddialı dansları, mini kostümleri... O da sert çıktı! ''İğrenç ötesi''

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.