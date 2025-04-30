Rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile çok yakıştırıldı! Deha'nın İmre'si Melis Sezen aşk iddialarına nokta koydu

Maltepe Üniversitesi, Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri töreninde SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde ödülünü alan başarılı oyuncu hakkındaki aşk iddialarına da yanıt verdi.

İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile çok yakıştırılan Melis Sezen hakkındaki aşk iddialarına nokta koydu. Sezen, geçtiğimiz haftalarda Aras Bulut İynemli ile ilgili yaptığı "Aşk olsun" açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Ünlü isim, "İnsanın içinde, kimde ne uyanıyorsa o'dur aşk. İş yapıyoruz, söylediğim şey o değildi. Projemizden bir replikti o" dedi.