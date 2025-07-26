Rolü için imaj değiştirmişti! Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın yeni partneri belli oldu

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba dizisi sezon finalindeyken yeni bir proje için anlaşma sağladı.

1960’lı yıllarda geçen romantik bir postacının aşk hikâyesini anlatan sinema filmiyle anlaşma sağlayan Ozan Akbaba yeni rolü için imaj tazelemişti.

Bıyıklı hali pek beğenilmeyen ünlü ismin filmdeki yeni partneri de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaba’nın aşık olduğu Gülizar’a Deniz Barut hayat verecek.

Film çekimlerinin 4 haftada tamamlanması planlanıyor. Ozan Akbaba film biter bitmez Muğla’dan Mardin’e gidecek ve “Uzak Şehir” dizisinin çekimlerine başlayacak.