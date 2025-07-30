Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! Oğuzhan Uğur, Türkiye ile kıyaslayıp...

Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası başta Kamçatka kıyıları olmak üzere ABD ve Japonya için tsunami uyarısı verildi.

Kamçatya açıklarında meydana gelen deprem 1952'den bu yana bölgede kaydedilen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti. Rusya Bilimler Akademisi yerel şubesi bu büyük depremi son 73 yılda bölgenin en güçlü depremi olarak değerlendirdi.

RUSYA'DAKİ DEPREM ANINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada da konuşulan depreme dair Oğuzhan Uğur da paylaşım yaptı. Deprem anını paylaşan Oğuzhan Uğur; Türkiye ile Rusya'daki depremi kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bu video ajanslara düşecek, dünyaya yayılacak. Bizde olduğu gibi, yabancı memleketlerde de gündem olacak. Tabii onların bizden farkı var. Farkları, önce 8.8 depremin büyüklüğüne şaşıracak olmaları. Biz önce 8.8 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalabilen eski binalara şaşıracağız. Onlar en fazla, birbirine ‘Dünyada daha önce bu büyüklükte bir deprem oldu mu?’ diye sorarlar. Biz, ‘Aynısı burada olsaydı ne olurdu?’ diye soracağız. Bu karamsar bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Bu, bizim ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu gösterir."