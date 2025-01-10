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  4. Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 09:41
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Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasında yer alan Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinci olmuştu. Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak da podyumda olan Rus model şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü model şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Irina Shayk iddialı ve cesur seçimleriyle de çok konuşuluyor.

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Ünlü model şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin siyah elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'her halinle çok güzelsin', 'çok seksi görünüyor', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

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2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
işte manken 🔥
Bunun neresi güzel yahu berbat bile sayılır. Medya aldatmacası .
Kız ne yaptın sen ikizlerimi küçülttün
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