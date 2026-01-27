Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? Rüya Gibi bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

Show Tv'nin sevilen dizisi Rüya Gibi salı akşamları ekrana geliyorken reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince yayın günü değişikliğine gidildi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizi artık pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

RÜYA GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Geçtiğimiz haftadan itibaren yapılan bu değişiklikten dolayı Rüya Gibi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 1 Şubat Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.

RÜYA GİBİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Rüya Gibi'nin 8. Bölümünde; Aydan, Bora’nın tehdidiyle büyük bir açmaza düşer; geri dönüşü olmayan bir tercih yapmanın eşiğindedir. Emir ise düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı büyük bir hazırlık içindedir.

Çido’nun uğradığı beklenmedik saldırı, Efe’nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma yaratır. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farkında olmadığı bir tehlike giderek yaklaşmaktadır. Aydan’ın Emir hakkında vereceği karar, yalnızca kendi kaderini değil, herkesin hayatını kalıcı biçimde değiştirecektir.