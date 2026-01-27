MAGAZİN

Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? Rüya Gibi bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizi salı akşamları ekrana geliyorken düşük reytingler sonucu yayın günü değişikliğine gidildi. Peki, Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar...

Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Rüya Gibi salı akşamları ekrana geliyorken reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince yayın günü değişikliğine gidildi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizi artık pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

RÜYA GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Geçtiğimiz haftadan itibaren yapılan bu değişiklikten dolayı Rüya Gibi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 1 Şubat Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.

RÜYA GİBİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Rüya Gibi'nin 8. Bölümünde; Aydan, Bora’nın tehdidiyle büyük bir açmaza düşer; geri dönüşü olmayan bir tercih yapmanın eşiğindedir. Emir ise düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı büyük bir hazırlık içindedir.

Çido’nun uğradığı beklenmedik saldırı, Efe’nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma yaratır. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farkında olmadığı bir tehlike giderek yaklaşmaktadır. Aydan’ın Emir hakkında vereceği karar, yalnızca kendi kaderini değil, herkesin hayatını kalıcı biçimde değiştirecektir.

Anahtar Kelimeler:
Rüya Gibi dizisi
