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Rüzgara Bırak filmindeki ateşli sahneleri gündemdeydi! Barış Arduç üstsüz karesiyle sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 16:42
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Başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle gündemde olan Barış Arduç sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti. Siyah beyaz üstsüz bir karesini yayınlayan Arduç kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Rüzgara Bırak filmindeki ateşli sahneleri gündemdeydi! Barış Arduç üstsüz karesiyle sosyal medyayı salladı

Son günlerde Netflix'te yayınlanan ve büyük ses getiren Rüzgara Bırak filminde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Barış Arduç şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Filmdeki cesur sahneleri çok konuşulan Barış Arduç Instgram hesabından siyah beyaz karelerini yayınladı. Üstsüz bir karesini de paylaşan Barış Arduç kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'gözümüz gönlümüz açıldı', 'bir an nefes alamadım', 'çok ama çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

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EŞİNDEN YORUM GELMİŞTİ

Barış Arduç'un Hande Erçel ile ateşli sahneleri eşi Gupse Özay'a da sorulmuştu. Özay filmi izlediğini ve çok beğendiğini söyleyerek 'Çok güzel, çok estetik... Hande inanılmaz oynamış. Barış, kocamı çok beğeniyorum. Bu kadar' diyerek kıskançlık iddialarını yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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