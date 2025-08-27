MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İfşalara bir yenisini ekledi! Saadet Işıl Aksoy yaşadığı tacizleri anlattı! 'Taciz bitmedi, şekil değiştirdi...'

Fotoğrafçılardan oyunculara kadar birçok ünlü ismin adı farklı iddialarla gündeme gelirken, sosyal medyada paylaşılan taciz ifşaları geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, maruz kaldığı tacizleri anlattı; "Yaşım ilerledikçe taciz, şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan şekil değiştirdi" ifadelerini kullandı.

İfşalara bir yenisini ekledi! Saadet Işıl Aksoy yaşadığı tacizleri anlattı! 'Taciz bitmedi, şekil değiştirdi...'
Öznur Yaslı İkier

Sanat camiası peş peşe gelen taciz ifşalarını ve iddialarını konuşuyor. Son dönemde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler, maruz kaldıkları taciz olaylarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Aksoy, sosyal medya paylaşımında maruz kaldığı kapkaç olayını ve yaşadığı tacizleri anlatarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle kadınların karşı karşıya kaldığı sistematik şiddete dikkat çekti.

İfşalara bir yenisini ekledi! Saadet Işıl Aksoy yaşadığı tacizleri anlattı! Taciz bitmedi, şekil değiştirdi... 1

Saadet Işıl Aksoy paylaşımında, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını samimi bir dille aktardı:

''14 - 15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum, "İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi."

İfşalara bir yenisini ekledi! Saadet Işıl Aksoy yaşadığı tacizleri anlattı! Taciz bitmedi, şekil değiştirdi... 2

Sokakta yürürken bir anda tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması olağandı. O yüzden, genç kadınlar olarak hepimizin günlük hayatına yansıyan eğilimlerimiz vardı; karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirmek mesela. Ya da toplu taşımada mutlaka arkanı insan olmayan yere dönüp, vücudunun ön kısmına da çantanı siper etmek. Araba kullanmaya başladıktan sonra, takip edildiğimde, arabaları nasıl kolayca atlatacağımı bile öğrenmiştim. Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan şekil değiştirdi. Hep bir öncekinden daha üst versiyon stratejiler belirledim, kendime korunabilmek adına.

Bugün artık kızımın kendi hayatında bu duvarları örmesine gerek olmayacağı umudunu taşıyorum içimde ve bu ruhuma güneş gibi doğuyor. Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. Çünkü "Onun da o saatte orada ne işi varmış?" manipülasyonunu yemiyoruz. Konuşan, konuşmayan ama o korkunç hissi yaşadığından emin olduğum her kadını şefkatle kucaklıyorum.''

İfşalara bir yenisini ekledi! Saadet Işıl Aksoy yaşadığı tacizleri anlattı! Taciz bitmedi, şekil değiştirdi... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı
Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Anahtar Kelimeler:
Saadet Işıl Aksoy cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor?

Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor?

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.