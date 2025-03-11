MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe son durumunu açıkladı

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe son durumunu açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde saçını boyamış ve talihsiz bir olay yaşamıştı. Ünlü isim kullandığı saç boyası yüzünden kimyasal yanık oluşmuştu. Yıldız Tilbe şimdi de son durumu hakkında bilgi verdi.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe son durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş sevenlerini korkutmuştu.

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

YILDIZ 11

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

YILDIZ 22

Yıldız Tilbe son olarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve 'Yüzüm geçti sayılır, inşallah' ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı
Ayakları sargıda, 6 hafta yürümek yok! "Çektiğim eziyeti anlatamam"Ayakları sargıda, 6 hafta yürümek yok! "Çektiğim eziyeti anlatamam"
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Emekli oldu setlere adım atmıyor! 13 dönüm arsasında gözlerden uzakta...

Emekli oldu setlere adım atmıyor! 13 dönüm arsasında gözlerden uzakta...

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.