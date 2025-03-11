Saç boyası yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe son durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş sevenlerini korkutmuştu.

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

Yıldız Tilbe son olarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve 'Yüzüm geçti sayılır, inşallah' ifadelerini kullandı.