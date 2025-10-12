MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce...

Sadettin Saran ile pozları ortaya çıkan oyuncu Nafia Tanrıverdi, kameralara yakalandı. Genç oyuncu Nafia Tanrıverdi sorulardan rahatsız oldu.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce...
Kubra Akalın

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran özel hayatıyla gündeme geliyor. Sadettin Saran'ın Kemerburgaz'daki villasında oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. Aralarındaki ilişki merak edilen ikiliden Nafia Tanrıverdi Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kendisinden 31 yaş büyük Sadettin Saran ile baş başa çekilmiş samimi fotoğrafıyla gündem olan Nafia Tanrıverdi Snob Magazin kameralarına yakalandı.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce... 1

Saran'ın göğsüne yaslanmış samimi pozu ile gündem olduktan sonra merak edilen genç oyuncu, bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemde Güzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemde

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce... 2

Nafia Tanrıverdi görüntülendiğini fark edince şaşırıp koşar adımlarla kaçmaya çalışan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarını ise yanıtsız bıraktı.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldiKendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Hastalığını öğrenince 'Kan Grubu Diyeti'ne başladı! Yıllardır o yiyecekleri yemiyorHastalığını öğrenince 'Kan Grubu Diyeti'ne başladı! Yıllardır o yiyecekleri yemiyor

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.