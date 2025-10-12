Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi kameraları görünce...

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran özel hayatıyla gündeme geliyor. Sadettin Saran'ın Kemerburgaz'daki villasında oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. Aralarındaki ilişki merak edilen ikiliden Nafia Tanrıverdi Nişantaşı'nda görüntülendi.
Kendisinden 31 yaş büyük Sadettin Saran ile baş başa çekilmiş samimi fotoğrafıyla gündem olan Nafia Tanrıverdi Snob Magazin kameralarına yakalandı.
Saran'ın göğsüne yaslanmış samimi pozu ile gündem olduktan sonra merak edilen genç oyuncu, bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı.
Nafia Tanrıverdi görüntülendiğini fark edince şaşırıp koşar adımlarla kaçmaya çalışan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarını ise yanıtsız bıraktı.
