MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi’nin pozları gündem oldu! Sevgililer mi? Yaş farkı dikkat çekti

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Sadettin Saran'ın son olarak genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozları gündem oldu.

Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi’nin pozları gündem oldu! Sevgililer mi? Yaş farkı dikkat çekti
Kubra Akalın

Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ali Koç’u geride bırakarak 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri de kabarık!

Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi’nin pozları gündem oldu! Sevgililer mi? Yaş farkı dikkat çekti 1

Birçok ünlü kadınla adı anılan 61 yaşındaki Saran’ın genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozu ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk defteri kabarık çıktı! Evlilikleri ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklar gündem oldu Aşk defteri kabarık çıktı! Evlilikleri ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklar gündem oldu

ARALARINDA 31 YAŞ FARK VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 30 yaşındaki Tanrıverdi’yi Saran’ın zaman zaman oturduğu eve bıraktığı, bu durumun mahallelinin de dikkati çektiği öğrenildi.

Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi’nin pozları gündem oldu! Sevgililer mi? Yaş farkı dikkat çekti 2

Öte yandan aralarında 31 yaş fark olan ve bir davette tanıştıkları konuşulan Saran ile Tanrıverdi’nin aynı mekanlardan fotoğraf paylaşması da samimiyeti gözler önüne serdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı'nın Aslı'sı doğum gününü kutladı! Yaşını duyanlar şaşırdıÇarpıntı'nın Aslı'sı doğum gününü kutladı! Yaşını duyanlar şaşırdı
Şefleri üzen veda! O isim ağlayarak gittiŞefleri üzen veda! O isim ağlayarak gitti

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.