Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi’nin pozları gündem oldu! Sevgililer mi? Yaş farkı dikkat çekti

Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ali Koç’u geride bırakarak 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri de kabarık!

Birçok ünlü kadınla adı anılan 61 yaşındaki Saran’ın genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozu ortaya çıktı.

ARALARINDA 31 YAŞ FARK VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 30 yaşındaki Tanrıverdi’yi Saran’ın zaman zaman oturduğu eve bıraktığı, bu durumun mahallelinin de dikkati çektiği öğrenildi.

Öte yandan aralarında 31 yaş fark olan ve bir davette tanıştıkları konuşulan Saran ile Tanrıverdi’nin aynı mekanlardan fotoğraf paylaşması da samimiyeti gözler önüne serdi.