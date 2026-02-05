'Sağdan Sola Donat' sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman imaj değiştirdi

Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programında 'Cin çıkarma seansı' yaparak adından söz ettiren ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman son olarak Hakan Ural'ın programına konuk oldu.

Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu. Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.

Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman başını açarak imaj değiştirdi. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Hürman'a Hakan Ural "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" diye sordu.

O ANLAR KURGU MUYDU?

Hürman ise bunun üzerine "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" dedi.

Pelin Hürman "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim ama beni mahvederler. Ben muskası değilim, hurafeci değilim. Tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çekti.