MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Sağdan Sola Donat' sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman imaj değiştirdi

'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman'ın son hali gündeme geldi. Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman başını açarak imaj değiştirdi.

'Sağdan Sola Donat' sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman imaj değiştirdi

Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programında 'Cin çıkarma seansı' yaparak adından söz ettiren ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman son olarak Hakan Ural'ın programına konuk oldu.

Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu. Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.

Sağdan Sola Donat sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman imaj değiştirdi 1

Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman başını açarak imaj değiştirdi. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Hürman'a Hakan Ural "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" diye sordu.

Sağdan Sola Donat sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman imaj değiştirdi 2

O ANLAR KURGU MUYDU?

Hürman ise bunun üzerine "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" dedi.

Pelin Hürman "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim ama beni mahvederler. Ben muskası değilim, hurafeci değilim. Tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çekti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Now'un yeni dizisi iddialı başladı! Rakibi çok güçlü... Now'un yeni dizisi iddialı başladı! Rakibi çok güçlü...
Fenomen dizinin setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu çekimleri bırakmadı Fenomen dizinin setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu çekimleri bırakmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pelin Hürman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hakan Ural da bilirkişi oldu ya bu ülkede Pelin Hürman gibilere hiç şaşmamak lazım .
abla sende ne olduğun belli değil bukelemun gibisin yokmu yeni numaralar milletin işi gücü yok seni ünlü edecek millet geçim derdinde ona çare bulun saçma sapan şeyle uğraşacağınıza yazık be
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.