Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemişti! Seren Serengil'in annesi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi! Bakan Memişoğlu'na seslendi

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, 14 Kasım'da kalçasını kırdı. Durumu ağırlaşan Teoman, yoğun bakıma kaldırıldı.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

'LÜTFEN YARDIM EDİN'

Seren Serengil, ardından; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Serengil'in çağrısına karşılık, Nevin Teoman'ın Fethiye'de tedavi gördüğü hastaneye ambulans uçak gönderdi. İstanbul'a getirilen olan Teoman'ın tedavisine burada devam edilecek.

Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkürlerini dile getirdi. Serengil şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım, çok teşekkür ederim. Annem 80 yaşında, birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı. Bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi.

Buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti... Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Bu nedenle Sayın Sağlık Bakanı'mızdan ne kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."