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Şahan Gökbakar yapımcılara seslendi! ''Omurgalı olun''

Ünlü oyuncular sosyal medya üzerinden yaptıkları boykot çağrıları yüzünden işlerinden oldu. Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla başlayan bu süreç Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren ile devam etti. Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yapımlara seslendi.

Şahan Gökbakar yapımcılara seslendi! ''Omurgalı olun''
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan ünlü isimler tek tek TRT dizilerinden çıkarıldı. Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in işlerine son verildi.

Şakir Paşa Ailesi'in başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu ise boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Üzümoğlu, ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncuların dizilerin kadrosundan çıkarılması ve soruşturma başlatılmasına ünlü isimler tepki gösterdi. O isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

'BİRAZ OMURGALI OLUN'

Gökbakar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yapımcılara seslendi ve; "Sayelerinde para kazandığınız, projelerinizi kabul ettirdiğiniz ve dizinizde oynasın diye bir tarafını yaladığınız oyuncularınızı en ufak baskıda, rica veya telefonda satan, yalnız bırakan ve işlerine son veren yapımcılar siz de biraz adam ve omurgalı olun..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar boykot
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