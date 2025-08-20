MAGAZİN

Sahipsizler'in Fırat'ı Ali Öner evleniyor! Teknede evlilik teklifi...

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de hayat verdiği Fırat karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Ali Öner evlilik yolunda ilk adımı attı. Öner, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine teknede evlenme teklif etti.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisine Fırat karakteriyle dahil olan Ali Öner şimdilerde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 29 yaşındaki Ali Öner, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine teknede evlenme teklif etti.

Ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını aldığı sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ali Öner ve müstakbel eşinin Boğaz Köprüsü manzarasıyla beyazlar içinde verdiği poz büyük ilgi gördü.

ALİ ÖNER KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Ali Öner, kariyerine modellikle başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında “En İyi Erkek Model” seçildi.

Ardından oyunculuğa yönelen Öner, ilk olarak Mahrem adlı yapımla ekrana çıktı. Daha sonra Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol alan ünlü isim, son olarak Fırat karakteriyle Sahipsizler'e dahil oldu.

