Sahipsizler'in Fırat'ı Ali Öner evleniyor! Teknede evlilik teklifi...

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisine Fırat karakteriyle dahil olan Ali Öner şimdilerde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 29 yaşındaki Ali Öner, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine teknede evlenme teklif etti.

Ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını aldığı sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ali Öner ve müstakbel eşinin Boğaz Köprüsü manzarasıyla beyazlar içinde verdiği poz büyük ilgi gördü.

ALİ ÖNER KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Ali Öner, kariyerine modellikle başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında “En İyi Erkek Model” seçildi.

Ardından oyunculuğa yönelen Öner, ilk olarak Mahrem adlı yapımla ekrana çıktı. Daha sonra Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol alan ünlü isim, son olarak Fırat karakteriyle Sahipsizler'e dahil oldu.