MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahne kuruldu ama çıkamadı! Konseri son anda iptal edildi... Ünlü rapçi Blok3 çok sinirlendi

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü rapçi Blok3 şimdi de iptal edilen konserleriyle konuşulmaya başlandı. Bir ay içerisinde 3 konseri birden iptal edilen ünlü isim sonunda sinirlendi ve sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Sahne kuruldu ama çıkamadı! Konseri son anda iptal edildi... Ünlü rapçi Blok3 çok sinirlendi
Öznur Yaslı İkier

Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa iptal edilen konserleriyle dikkat çekti.

Bir ay içerisinde 3 konseri iptal edilen Blok3 dün gece de sahneye çıkamadı. Son anda konserinin iptal edildiğini öğrenen ünlü şarkıcı konser alanına gelip organizatör ile yüzleşti.

blok 3

3 KONSERİ BİRDEN İPTAL EDİLDİ

Blok3 hayranlarına sosyal medya üzerinden açıklama yapmak için peş peşe videolar çekti. Ünlü isim; ''Bir ay içerisinde 3 tane konserim, 3 tane organizatör hatasından dolayı iptal oldu. Kimsenin ismini vermedim, kimse ekmeğinden olmasın dedim ama her seferinde ben kötü oldum.

blok 4

Ben şuan İstanbul'da bu gece yapacağım sahne için, sahneye bakmaya gidiyordum. Bugün bu organizasyonu yapan adam sabah telefonunu kapatmış, oradaki emekçilerin hiçbirinin parasını vermemiş. Oradaki insanlarda haklı olarak işi iptal etmişler. Biz 4 saat sonra sahnedeyiz normalde.'' diye konuştu.

blok 8

Daha sonra organizatörle yüzleşmeye giden Blok3 'Niye böyle oldu?' diye sordu. Organizatör ise 'Etkinliğin ücretini çıkaramadık' yanıtını verdi.

SAHNE 10

Blok3 bilet satışı olmadığı iddialarına da yanıt vererek; '10 bin tane bilet havadan satılmış' diyerek isyan etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ayda 22 kilo verdi! İğne ipliğe döndü4 ayda 22 kilo verdi! İğne ipliğe döndü
Kızıyla ilk karesini yayınladı! İşte Leyla Yaz Ekmekçi...Kızıyla ilk karesini yayınladı! İşte Leyla Yaz Ekmekçi...

Anahtar Kelimeler:
Hakan Aydın kim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.