Sahne kuruldu ama çıkamadı! Konseri son anda iptal edildi... Ünlü rapçi Blok3 çok sinirlendi

Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa iptal edilen konserleriyle dikkat çekti.

Bir ay içerisinde 3 konseri iptal edilen Blok3 dün gece de sahneye çıkamadı. Son anda konserinin iptal edildiğini öğrenen ünlü şarkıcı konser alanına gelip organizatör ile yüzleşti.

3 KONSERİ BİRDEN İPTAL EDİLDİ

Blok3 hayranlarına sosyal medya üzerinden açıklama yapmak için peş peşe videolar çekti. Ünlü isim; ''Bir ay içerisinde 3 tane konserim, 3 tane organizatör hatasından dolayı iptal oldu. Kimsenin ismini vermedim, kimse ekmeğinden olmasın dedim ama her seferinde ben kötü oldum.

Ben şuan İstanbul'da bu gece yapacağım sahne için, sahneye bakmaya gidiyordum. Bugün bu organizasyonu yapan adam sabah telefonunu kapatmış, oradaki emekçilerin hiçbirinin parasını vermemiş. Oradaki insanlarda haklı olarak işi iptal etmişler. Biz 4 saat sonra sahnedeyiz normalde.'' diye konuştu.

Daha sonra organizatörle yüzleşmeye giden Blok3 'Niye böyle oldu?' diye sordu. Organizatör ise 'Etkinliğin ücretini çıkaramadık' yanıtını verdi.

Blok3 bilet satışı olmadığı iddialarına da yanıt vererek; '10 bin tane bilet havadan satılmış' diyerek isyan etti.