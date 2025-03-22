Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu, 17 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş’ta bir arkadaşının doğum gününü kutladıkları sırada dans ederken dudak dudağa öpüşmüş ve bu anları sosyal medyada yayılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Polat ve Doğu hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle düzenlemişti.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yargılama’ usulüyle görülen davada savunması alınan tutuksuz sanık Dilan Polat, söz konusu mekana bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için gittiğini belirterek, “Ablam Sıla Doğu bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla-kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Ben bu haberin ardından herkesten özür diledim. Sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Ablam benim annem gibidir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

'ÇOK UTANIYORUM'

Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise, “Kız kardeşimle 9 aylık cezaevinde kalma sonrası ‘bugünler geçecek demedim mi? diyerek kendisini öptüğüm sırada refleks olarak iki saniye boyunca dudak dudağa öpüştük. Ancak o sırada kardeş olmanın ve atlattığımız zor süreçler sonrası sevinme sebebiyle masum bir öpmeydi. Ancak bu durumu bir arkadaşımız fark etmeden sosyal medyasında paylaşmış. Bizi karalamaya çalışan kişiler bu videoyu ağır bir çekimde yayınlayarak toplum nezdinde farklı bir olaymış gibi yansıtarak bizi küçük düşürmüşlerdir. Benim kız kardeşimle iddia edilen bir şekilde eylemde bulunmam mümkün değildir. Böyle bir suçtan dolayı buraya geldiğim için çok utanıyorum” dedi.

KARAR ÇIKTI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Dilan Polat ile Sıla Doğu’nun üzerlerine atılı ‘hayasızca hareketler’ suçundan yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır