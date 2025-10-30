MAGAZİN

Sahneye para saçıldı! Gülşen seyircisine tepki gösterdi! 'Atatürk' vurgusu gündemde

Öznur Yaslı İkier

Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı Gülşen'in dans ettiği anlarda sahneye para saçıldı. Ünlü şarkıcı üstüne para atan seyircisine tepki gösterdi. Gülşen'in Atatürk uyarısı dikkat çekti.

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

'ATATÜRK' UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen'den tepki gecikmedi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.

Büyük bir alkışın ardından sözlerine devam eden Gülşen, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullandı.

