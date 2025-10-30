Sahneye para saçıldı! Gülşen seyircisine tepki gösterdi! 'Atatürk' vurgusu gündemde

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

'ATATÜRK' UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen'den tepki gecikmedi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.

Büyük bir alkışın ardından sözlerine devam eden Gülşen, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullandı.