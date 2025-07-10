Sahra Işık 27 günde 13 kilo verdi! Doğum kiloları bu yöntemle gitti

Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Aybirdi çifti geçtiğimiz aylarda bebek sahibi oldu. Çift, oğullarına Pamir adını verdi.

Hastane odasındaki bir karesini yayımlayan Işık, ''Bu acının tarifi cidden yok. Ama hayatımda ilk kez çektiğim acının sonunda mutluluk gözyaşları dökeceğimi biliyorum. Sağlıkla gel aşkım oğlum. Allah'ım bana güç ver. Bana sabır ver. Acımı azalt. Sağlıkla kavuşayım yavruma'' ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDE 4 LİTRE SU

Sahra Işık doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti. Takipçileriyle sık sık soru cevap yapan çiçeği burnunda anne, son olarak ''27 günde kaç kilo vermişimdir'' diyerek açıkladı.

Fit haliyle dikkat çeken ünlü isim, paylaşımının devamında soruya fotoğrafla yanıt vererek, doğum sonrası 13 kilo verdiğini açıkladı. Sahra Işık, hep hareket halinde olduğunu, günde 4 litre su tükettiğini ve stresten uzak durmaya çalıştığını dile getirdi.