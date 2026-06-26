Sahra Işık 'Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldım' dedi! İdris Aybirdi sessizliğini bozdu

Survivor yarışmacısı Sahra Işık ile olaylı bir şekilde boşanan İdris Aybirdi, magazin gündemini sallayan "Seray Kaya ile aldatma" iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Aybirdi, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Üçüncü kişilerin bu sürece haksız yere dahil edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir metin paylaşan İdris Aybirdi, evliliklerinin aslında karşılıklı saygı çerçevesinde bittiğini, hatta Sahra Işık'ın da ilk etapta bu yönde açıklama yaptığını hatırlattı. Aldatmanın söz konusu olmadığını vurgulayan Aybirdi, şu ifadeleri kullandı:

"Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza üçüncü kişilerin haksız şekilde dahil edilmesini doğru bulmuyorum."

"SESSİZLİĞİMİN TEK SEBEBİ OĞLUM"

Bugüne kadar magazin figürü olmaktan kaçındığını ve sessiz kaldığını belirten Aybirdi, bu tavrının arkasındaki en büyük motivasyonun babalık sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Oğlunun bu süreçten zarar görmemesi için çabaladığını söyleyen iş insanı, "Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum" diyerek hakkındaki diğer iddialara da set çekti.

Açıklamasının sonunda asılsız iddiaların son bulmasını temenni eden İdris Aybirdi, ailevi meselelerin ekranlarda ya da sosyal medya platformlarında malzeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.