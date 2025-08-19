Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş aşka geldi! Yapımcı sevgilisini ilk kez paylaştı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 27'nci yaşını özel bir doğum günü organizasyonuyla kutladı.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ise, Aktaş’ın yeni yaşını romantik bir paylaşım yaparak sosyal medyada kutladı.

Nilsu Berfin Aktaş'ta doğum gününde aşka geldi ve sevgilisi ile ilk paylaşımını yaptı.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

İkili daha önce Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş'ın 10 kilo verdiği öğrenilmişti.

Aktaş, bunula ilgili olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.