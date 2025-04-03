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Şakir Paşa Ailesi'nin Fahrünnisa'sı Zeynep Ebrar Karaca gözaltına alınan rol arkadaşına destek oldu

Şakir Paşa Ailesi dizisindeki Zeynep Ebrar Karaca'dan rol arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek paylaşımı geldi. 11 yaşında olmasına rağmen oyunculuğuyla dikkat çeken Karaca gündemde.

Şakir Paşa Ailesi'nin Fahrünnisa'sı Zeynep Ebrar Karaca gözaltına alınan rol arkadaşına destek oldu
Kubra Akalın

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Fahrünnisa karakteri ile büyük beğenit oplayan Zeynep Ebrar Karaca sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

11 yaşında olmasına rağmen başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Zeynep Ebrar Karaca dizideki rol arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sessiz kalmadı.

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Boykot paylaşımı yaptığı için gözaltına alınan Şakir Paşa Ailesi dizisinin yıldızı Cem Yiğit Üzümoğlu ile pozunu paylaşan küçük oyuncu "Canım abim, senin kalbinin güzelliğini bilseler kimse incitmeye kıyamazdı" dedi.

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ZEYNEP EBRAR KARACA KİMDİR?

Başarılı çocuk oyuncu Zeynep Ebrar Karaca, 11 yaşında olmasına rağmen oyunculuk kariyerinde dikkat çekiyor. Reklam filmleriyle sektöre adım atan Karaca, ilk oyunculuk deneyimini ATV ekranlarında yayımlanan “Ateş Kuşları” dizisiyle yaşamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yiğit Üzümoğlu Zeynep Ebrar Karaca
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