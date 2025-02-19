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  4. Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir aradığı aşkı buldu! Ünlü iş insanıyla...

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir aradığı aşkı buldu! Ünlü iş insanıyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.02.2025 12:52
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Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği 'Kibrit' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Helin Kandemir aradığı aşkı sonunda buldu. Kandemir'in ünlü iş insanıyla aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerinde yerini aldı.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir aradığı aşkı buldu! Ünlü iş insanıyla...

İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve son olarak Duy Beni dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Helin Kandemir şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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Dizide Sümbül karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncunun ünlü iş insanı Celal Can Algül ile birlikte olduğu iddiası magazin manşetlerinde yerini aldı.

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Celal Can Algül, 4 yıldır Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile birliktelik yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten ayrılık haberi gelmişti.

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3 ay önce ayrılan çiftten Derya Şensoy'un da yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy Helin Kandemir
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