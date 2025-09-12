MAGAZİN

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir aşkına bir şans daha verdi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Son olarak Now Tv ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Helin Kandemir özel hayatıyla gündeme geldi. Kandemir kısa süre önce ayrılığı sevgilisi Celal Can Algül ile yeniden barıştı.

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Helin Kandemir aşk hayatıyla gündeme geldi.

Son dönemde rol aldığı dijital proje ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Helin Kandemir bir süredir kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşıyordu.

Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş ünlü oyuncu rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Ancak ikiliden sürpriz bir gelişme geldi. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.

Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift aşklarını bir kez daha ilan etmiş oldular.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

İş insanı Celal Can Algül, daha önce Derya Baykal ile merhum oyuncu Ferhan Şensoy'un küçük kızları Derya Şensoy ile aşk yaşıyordu. İkilinin 4 yıllık aşkları geçtiğimiz yıl sona ermişti.

