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Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 09:15
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Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Sümbül karakterine hayat veren Helin Kandemir Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği ödül töreninde “En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Ünlü ismin ödül töreni tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı

İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve son olarak Duy Beni dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Helin Kandemir şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizide Sümbül karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Helin Kandemir son olarak Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

HELİN 1

Ödül törenine siyahlar içerisinde katılan Kandemir bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin siyah uzun ceket ve siyah mini etek kombini çok beğenildi.

HELİN 2

YORUM YAĞDI

Saçlarını açık bırakan Helin Kandemir kombinini büyük küpeler ile tamamladı. Kandemir'in ödül töreni tarzına sosyal medyada; 'hem şık hem güzel', 'çok güzel kız', 'bebek gibi', 'çok ama çok güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

HELİN 3

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Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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