Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir yayın durdurma hakkında konuştu

RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, aile üyelerinin açtığı davalar sonucunda bir büyük şok daha yaşadı. Mahkeme kararıyla yayınları bir kez daha durdurulurken, ünlü ailenin YouTube kanalındaki tüm videolar da kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında yayın durdurma cezası sonrası yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına da kara verilince yapım çekimlere iki gün ara verdi.

MagazinBurada'nın haberine göre; dizinin genç oyuncularından Helin Kandemir, geçtiğimiz akşam konuya dair açıklamalarda bulundu.

Handemir, hukuki sürecin takip edildiğini belirterek, "Üzgünüm tabii ki. Çok güzel bir işimiz vardı, hiç nasip olmadı doyasıya, emekle çekmek" dedi.

Helin Kandemir dizide 1-2 günlük ara verileceğini söyledi ve oyuncularında birbirleriyle konuşmadıkları ekleyerek "Bir süre aramız olacak. Kimse bir şey konuşmadı görevliler tüm görevlerini yerine getireceklerdir" dedi.