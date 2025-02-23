MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir yayın durdurma hakkında konuştu

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir yayın durdurma hakkında konuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 14:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakir Paşa Ailesi mahkemeden ve RTÜK'ten gelen darbelerle büyük şok yaşadı. Dizinin oyuncusu Helin Kandemir konuya dair bakın ne dedi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir yayın durdurma hakkında konuştu

RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, aile üyelerinin açtığı davalar sonucunda bir büyük şok daha yaşadı. Mahkeme kararıyla yayınları bir kez daha durdurulurken, ünlü ailenin YouTube kanalındaki tüm videolar da kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında yayın durdurma cezası sonrası yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına da kara verilince yapım çekimlere iki gün ara verdi.

MagazinBurada'nın haberine göre; dizinin genç oyuncularından Helin Kandemir, geçtiğimiz akşam konuya dair açıklamalarda bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-02-23 135719

Handemir, hukuki sürecin takip edildiğini belirterek, "Üzgünüm tabii ki. Çok güzel bir işimiz vardı, hiç nasip olmadı doyasıya, emekle çekmek" dedi.

Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı

Helin Kandemir dizide 1-2 günlük ara verileceğini söyledi ve oyuncularında birbirleriyle konuşmadıkları ekleyerek "Bir süre aramız olacak. Kimse bir şey konuşmadı görevliler tüm görevlerini yerine getireceklerdir" dedi.

Mynet'in Sesi
Hadise'den olay sözler! "Haddini aşıp ismimle..."Hadise'den olay sözler! "Haddini aşıp ismimle..."
Wanda Nara'nın boşanmak için istedikleri: 500 bin Euro tazminat, Como Gölü kıyısında villa ve dahası...Wanda Nara'nın boşanmak için istedikleri: 500 bin Euro tazminat, Como Gölü kıyısında villa ve dahası...
Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Erdoğan'dan büyük kongrede 'kaos baronları' çıkışı

Erdoğan'dan büyük kongrede 'kaos baronları' çıkışı

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Türkiye'de rekor kırdı! Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama geldi...

Türkiye'de rekor kırdı! Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama geldi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.