Sanat dünyasının acı kaybı! Sezai Altekin hayatını kaybetti

Emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta tiyatrocu bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Acı haberi Nedim Saban, sosyal medya hesabında paylaştığı "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa! O büyük aktörle Halide Edib’in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin Sezai Altekin" mesajıyla duyurdu.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında yer aldı.. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak, Show TV ekranlarında İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.