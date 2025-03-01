MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur vefat etti

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur vefat etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayata gözlerini yumdu. Baytimur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur vefat etti

90'lı yılların popüler işlerine imza atan Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı projelerin yönetmeni Erhan Baytimur hayata gözlerini kapadı.

“Siyah Kalp” dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu acı haberi “Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep…” notu ile duyurdu.

erhan 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2018 yılında boşandığı senarist Ayça Baytimur’la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı olan Ertan Baytimur’un pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Mynet'in Sesi
Şimdi de Milano'yu salladı! Bir bakan bir daha baktıŞimdi de Milano'yu salladı! Bir bakan bir daha baktı
Sette kalp krizi geçirmişti! Günler sonra ilk kez görüntülendi Sette kalp krizi geçirmişti! Günler sonra ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Yönetmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Zelenskiy "Özür dilemeyeceğim" dedi, Trump sert çıktı: "Ölüm istiyor"

Zelenskiy "Özür dilemeyeceğim" dedi, Trump sert çıktı: "Ölüm istiyor"

Aldatıldığını düşünen eş dehşet saçtı

Aldatıldığını düşünen eş dehşet saçtı

Zelenskiy-Trump tartışması sonrası ABD'den Ukrayna'ya ilk darbe! Yatırımlar durduruldu

Zelenskiy-Trump tartışması sonrası ABD'den Ukrayna'ya ilk darbe! Yatırımlar durduruldu

Her şey gece yarısı oldu! Fatih Terim Arabistan'da bir ilki başardı

Her şey gece yarısı oldu! Fatih Terim Arabistan'da bir ilki başardı

Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı! Doktoru paylaştı

Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı! Doktoru paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.