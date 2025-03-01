Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur vefat etti

90'lı yılların popüler işlerine imza atan Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı projelerin yönetmeni Erhan Baytimur hayata gözlerini kapadı.

“Siyah Kalp” dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu acı haberi “Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep…” notu ile duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2018 yılında boşandığı senarist Ayça Baytimur’la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı olan Ertan Baytimur’un pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.