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Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise'den eleştirilere çok net yanıt

Cesur sahne kostümleri, iddialı dansları ve erotik sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne almış ve sandalye dansıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Sandalye şovu birçok eleştiri alan Hadise Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı ve kendisine gelen tepkilere net bir yanıt verdi.

Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise'den eleştirilere çok net yanıt
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz günlerde iki gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Hadise cesur danslarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise den eleştirilere çok net yanıt 1

Konserinin birinci gününde yatak şovu yapan ünlü isim ikinci gün ise sandalye dansıyla dikkat çekmişti. Sandalyedeki erotik hareketleri tepki çeken Hadise eleştirilere karşı sessiz kalmıştı.

Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise den eleştirilere çok net yanıt 2

Ünlü şarkıcı son olarak Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı ve konser öncesi görüntülendi. Hadise'ye 'Sahne şovlarınız çok konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz' diye bir soru yöneltildi.

Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise den eleştirilere çok net yanıt 3

ELEŞTİRİLERE NET YANIT

Hadise ise çok net bir şekilde 'Konuşun, konuşun' ifadelerini kullandı. Ünlü isim böylelikle eleştirilere aldırış etmediğini göstermiş oldu.

Sandalyedeki erotik hareketleri çok eleştirildi! Hadise den eleştirilere çok net yanıt 4

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Hadise
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