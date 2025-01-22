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Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Sandık Kokusu neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 15:41
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Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın sonrası 76 kişi hayatını kaybetti ve 51 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan facianın ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli Yas kapsamında Tv yayın akışlarında da değişikliğe gidildi. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? İşte 22 Ocak Çarşamba Show Tv yayın akışı...

Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Sandık Kokusu neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Her hafta çarşamba akşamları izleyicisinin karşısına çıkan dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Sandık Kokusu neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu her hafta çarşamba günü saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından milli yas ilan edilmesi sebebi ile Sandık Kokusu bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 43. yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekrana getirilecek.

SANDIK KOKUSU YAYIN

SANDIK KOKUSU'NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak’ın yanında alır.

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Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak’ın yanında alır. Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır. Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. Hasan’ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir. Sahibi olan adam Filiz’e asılmaya başlayınca olaylar karışır. Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre’den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu’yu görmeye gelmiştir. O sırada Bora ve Karsu’nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.

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Show TV show tv yayın akışı sandık kokusu
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