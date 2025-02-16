Sandık Kokusu finali öncesi iki başrol ayrılıyor! Meriç Aral ve Serkay Tütüncü vedası

Show TV’nin O3 Medya imzalı "Sandık Kokusu" dizisi, 50. bölümde büyük final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin finaline az zaman kalmışken iki başrol ayrılık kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Aral (Irmak) ve Serkay Tütüncü (Kıvanç), dizinin 48. bölümünde hikayeye veda edecek.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Altan Dönmez’in ise yönettiği dizinin bu iki karakterinin ayrılığı, izleyiciler için sürpriz bir gelişme oldu.

Geçtiğimiz haftalarda, Emel Müftüoğlu’nun konuk olduğu 45. bölümde, Kıvanç ve Irmak’ın ikiz bebeklerinin heyecanını yaşadıkları, birbirlerine evlenme teklif edip karşılıklı "evet" dedikleri anlar izleyicileri duygusal anlara boğmuştu. Şimdi, 48. bölümle birlikte Meriç Aral ve Serkay Tütüncü’nün diziden ayrılacağı açıklanmış oldu.

SANDIK KOKUSU FİNAL NE ZAMAN?

Sandık Kokusu'nun büyük finaline ise yalnızca 5 bölüm kaldı. 19 Mart 2025 tarihinde ekrana veda edecek olan dizinin ana kadrosundan iki önemli oyuncu, final öncesinde ekibe veda edecek.